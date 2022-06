Share on Twitter

Ad inizio stagione era apparso già abbastanza chiaro che il potenziale della squadra femminile appartenente alla categoria Ragazze fosse elevatissimo, la conferma era giunta anche in occasione dei Campionati Italiani Giovanili indoor con il record di qualificati ed il sigillo da medaglia firmato Giovanna Muccitto. Ma ciò che è andato in scena tra le corsie del centro federale di Verona è andato anche oltre le più rosee aspettative per la compagine molisana, dove le sette atlete convocate da Coach Tony Oriente hanno fugato ogni dubbio circa il loro valore andando ad issarsi fino ad uno storico dodicesimo posto nella classifica finale nazionale!

Prestazioni fenomenali che hanno permesso alle atlete di confermare il loro standard di rendimento al passo con i limiti imposti dalla federazione italiana nuoto per quanto riguarda la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani estivi in programma nel mese di Agosto a Roma.

Queste in dettaglio le prestazioni delle atlete scese in acqua a Verona: Sara Colalillo 100 Dorso 1’08”37, 200 Dorso 2’27”25; Giovanna Muccitto 400 Misti 5’25”71, 100 SL 1’00”30, 100 Farfalla 1’05”39; Miriam Di Ridolfo 50 SL 28”57 (queste tre atlete hanno già ottenuto i “pass” per i Campionati Italiani Estivi); Alice Lomastro 200 SL 2’19”89, 200 Misti 2’39”37; Domitilla Oriente 200 Farfalla 2’30”90, 400 SL 4’56”98; Sara Sabella 100 Rana 1’19”15 ed Ester Spedalieri 200 Rana 2’49”60.

Fonte: Ufficio stampa