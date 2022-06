Share on Twitter

L’ultimo bollettino Asrem che riporta 248 nuovi contagi sui 977 tamponi processati con il tasso di positività al 25,3 %. Tornano a salire i nuovi casi a Campobasso (67), a Termoli con 34, Isernia con 15. C’è anche un nuovo ricovero in Malattie infettive. Al Cardarelli i pazienti ricoverati per Covid sono 9, mentre i guariti sono 215. Gli attualmente positivi in tutta la regione sono 1.795.