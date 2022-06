Alla fine tutto è filato liscio. La macchina organizzativa ha funzionato nonostante la massiccia presenza di gente, arrivata da ogni parte del Molise e da fuori regione. Archiviata con numeri da record l’edizione 2022 del Corpus Domini di Campobasso. I festeggiamenti, tornati dopo uno stop di due anni imposto dalla pandemia, sono stati un vero successo. La sfilata dei Misteri è stata la grande attrazione, con gli Ingegni che hanno sfilato tra due ali di folla lungo le principali vie della città. E il sindaco Gravina, il giorno dopo, tira le somme ed esprime soddisfazione per i risultati raggiunti grazie anche all’impegno messo in campo da tutti, a cominciare dalla Polizia locale, che ha vigilato sull’intera manifestazione, passando per gli uomini della Sea che hanno lavorato ininterrottamente per tenere la città pulita.

Lunedì mattina, passata l’euforia, Campobasso si è risvegliata così: via tutte le bancarelle, strade tutte nuovamente percorribili. Resta ancora qualche transenna, in piazza Municipio. Lungo Corso Vittorio Emanuele si lavora per smontare le casette in legno.

I cittadini sembrano aver apprezzato l’organizzazione degli eventi legati al Corpus Domini: i due concerti a pagamento all’antistadio, gli spettacoli in piazza delle vittoria che hanno offerto musica per tutti i gusti e per tutte le età. Pure il luna park, tornato dopo tanti anni in via Quattro novembre , comincia a smobilitare. Alcuni operai al lavoro per smontare le prime giostre. Ancora poche ore e anche qui, l’ultimo segno della festa, sparirà.