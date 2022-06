Share on Twitter

Rottura dell’acquedotto molisano sinistro, interruzione del flusso idrico in alcune contrade di Trivento. A farlo sapere è il primo cittadino Pasquale Corallo in un comunicato ai cittadini, “abbiamo ricevuto la comunicazione ufficiale dell’azienda Molise Acque – ha riferito Corallo- il tratto dell’Acquedotto molisano sinistro, Colle Marasca – serbatoio Croce Strangola, è interessato da una rottura e di conseguenza, speriamo solo per la giornata di oggi, potrebbe essere interrotta l’erogazione dell’acqua anche nelle nostre contrade di Vivara e parte alta di Montagna (zona Colle del Pero). Stiamo monitorando costantemente l’emergenza assieme alla struttura comunale – ha concluso Corallo – con l’ingegnere Marinelli, la giunta e il mio gruppo politico, e confidiamo che Molise Acque possa risolvere al più presto la rottura”.·