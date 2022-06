Termoli meta turistica per eccellenza a confermalo sono i dati: solo per il mese di Maggio si è registrato un aumento di 58% degli arrivi , 27% in più rispetto al 2021.

Questo è quanto emerge dai dati delle strutture ricettive e alberghi monitorati dell’Azienda di Soggiorno e Turismo.

Il dato interessante è quello che riguarda la presenza di turisti stranieri un +340% negli arrivi e +164,7 nelle presenze rispetto all’anno precedente : il borgo antico con le sue stradine la Cattedrale, il castello Svevo e la spiaggia attraggono francesi, tedeschi e austriaci.

Anche i viaggiatori italiani soprattutto dal Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna scelgono Termoli registrando un trend positivo un +44,4% negli arrivi e +35,1% nelle presenze.

Sono dati confortanti dopo due anni di pandemia, anche se il turismo a Termoli non ha mai registrato numeri negativi: oltre le bellezze paesaggistiche che la città offre, complice anche l’offerta turistica con gli eventi dell’estate termolese e la pubblicità a livello nazionale e non solo che l’amministrazione comunale ha creato per far conoscere la città in Italia e non solo.