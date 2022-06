Parte da Termoli il progetto contro la ludopatia, con l’attivazione di un numero verde, un centralino gratuito, attivo sei giorni alla settimana al quale possono rivolgersi persone vittime del gioco d’azzardo patologico. Una iniziativa delle associazioni Konsumer e casa dei diritti, nata sulla necessità di fronteggiare quella che sta diventando una vera emergenza sociale. Secondo i dati del cosiddetto libro blu dell’agenzia delle dogane e dei monopoli, il denaro giocato in Italia, nel 2020 è stato di 88,38 miliardi di euro, mentre la raccolta pro capite, calcolata sulla popolazione maggiorenne censita dall’Istat è stata pari al 1.760 euro l’anno. Ed il Molise, in particolare, risulta la regione con la più alta presenza di apparecchi per il gioco per abitante: uno ogni 165 residenti. Da qui la decisione di dar vita all’attivazione del numero verde 800661501 che interviene su due fronti: quello psicologico, aiutando le vittime di ludopatia ad uscire dal tunnel e quello economico perché questa patologia causa perdite ingenti per le vittime e le loro famiglie che rischiano di finire persino in mano agli usurai. Al centralino risponderà personale qualificato, formato per accogliere richieste di aiuto, per dare informazioni e mettere in contatto chi ha bisogno del sostegno con una rete di esperti, in particolare di psicologi ma anche di tecnici che possano aiutare a superare il sovraindebitamento. “L’auspicio – ha spiegato Laura Venittelli della Casa dei diritti – è quello che le amministrazioni locali possano sostenere il progetto mettendo a disposizione i servizi sociali e gli esperti per fare fronte comune contro un problema che purtroppo coinvolge un numero crescente di famiglie”.