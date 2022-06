I dati Covid in Molise con il bollettino dell’Asrem. Sono 178 i nuovi positivi su 840 tamponi refertati. Tasso di positività al 21,1%. Dei nuovi contagiati il numero più alto riguarda sempre Campobasso, con 46 casi, 21 quelli di Termoli, 14 di Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Sono solo 3 i guariti. Da registrare anche due dimessi da Malattie infettive e un trasferimento da questo reparto in Terapia intensiva. Sono 8 al momento i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali 2 in Rianimazione. Gli attualmente positivi in Molise sono 1762.