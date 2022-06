Al polifunzionale comunale di Trivento il saggio di fine anno dell’Infanzia contrada Montagna: gioia ed emozioni antidoti alla pandemia e alla guerra. Un polifunzionale gremito, alla presenza degli alunni, maestre e tanti familiari che non hanno voluto perdersi uno degli eventi più emozionanti dell’intero anno scolastico. Dopo un anno di studio, gli scolari si apprestano alle meritate vacanze, “auguro buone vacanze ai bambini, maestre, personale Ata, dirigenti – ha detto il sindaco Pasquale Corallo – il saggio è stato ben organizzato e particolarmente emozionante, i bambini vengono da due anni di pandemia e sappiamo tutti cosa ha significato per il loro equilibrio psicologico. Non dimenticherò mai – ha aggiunto Corallo – quando la rappresentante di classe, Emiliana Minichillo, mi consegnò il manifesto fatto dai ragazzi “Andrà tutto bene”, il primo di una lunga serie, poi affissi al cancello della Scuola “Ciafardini”. Hanno affrontato anche il delicato tema della guerra, con la loro gioia, ottimismo e spontaneità disarmante, è proprio il caso di dirlo. Saluto i cinque bambini che a settembre dall’Infanzia passeranno alla Primaria. E saluto anche la maestra Patrizia Marchetti, che dalla “Ciafardini” passerà alla sede di via Acquasantianni. Grazie a tutti ancora una volta – ha chiuso Corallo – per aver regalato emozioni semplici e pure”.