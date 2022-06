I componenti del gruppo musicale The Kolors sono rimasti coinvolti in un incidente stradale ieri sera poco prima del concerto che la band aveva in programma a Venafro. E’ stato lo stesso cantante del gruppo, Stash, a spiegare l’accaduto sui social pubblicando anche la foto di un finestrino in frantumi, quello dell’auto sulla quale viaggiava con la band. “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera – ha spiegato -, abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si e’ fatto male”. E infatti il concerto si e’ poi tenuto nella citta’ molisana senza alcun problema e con grande successo di pubblico.