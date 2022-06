Anteprima a Roma del film “Dante” di Pupi Avati alla presenza del Presidente Mattarella: Ginevra Toffoli di origini triventine, nel ruolo di Castoria Portinari, sorella di Beatrice. Ieri, 16 giugno 2022, presso l’Auditorium della Conciliazione in Roma, è stata data l’anteprima del nuovo film di Pupi Avati “Dante”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Reduce dal successo di “Lui mi parla ancora”, Pupi Avati ha diretto “Dante”, film biografico che narra la vita del Divin Poeta, interpretato da Alessandro Sperduti e raccontato da Sergio Castellitto nei panni di Giovanni Boccaccio, primo biografo del padre della lingua italiana. Beatrice interpretata da Carlotta Gamba. Uscirà nelle sale a fine settembre, è stato presentato come fuori concorso al Festival di Cannes 2022. Nel ruolo della sorella maggiore di Beatrice, Castoria Portinari, il famoso regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore italiano, Pupi Avati, ha scelto la bellissima e promettente attrice Ginevra Toffoli di origini triventine. Classe 2008, risiede nella Capitale, con il padre Federico e la madre Virginia Fiore, quest’ultima nata a Trivento e trasferitasi a Roma per gli studi universitari e dove poi ha iniziato la sua carriera lavorativa. Amante dello sport, come il padre, Ginevra pratica nuoto, atletica e surf, invece la vena cinematografica l’ha ereditata dallo zio, Nicolò Toffoli attore affermato con diversi film e serie TV nella sua filmografia, e anch’egli nel cast di Pupi Avati, nel ruolo di Ser Matteo Donati, suocero del Sommo Poeta. Alla giovanissima attrice Ginevra Toffoli facciamo i migliori complimenti per questo importante debutto e auguriamo una lunga e brillante carriera nel mondo del cinema.