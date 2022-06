Ritrovato senza vita e in fondo ad una scarpata il cadavere di un uomo. Il corpo, in stato di decomposizione, è stato rinvenuto alcuni minuti fa dai Carabinieri Forestali e dai Vigili del Fuoco del Comando di Isernia in un burrone a circa 1.5 km da Montaquila. Al momento, sarebbe in corso il riconoscimento del soggetto da parte delle Forze dell’Ordine.

Cadavere ritrovato in un burrone: l’ipotesi Giovanni Iannacito

Non si esclude l’ipotesi che il cadavere possa essere quello di Giovanni Iannacito, il 64enne originario di Vastogirardi che si era allontanato lo scorso 29 maggio dalla struttura RSA “Samnium – Istituto Salubritas” di Montaquila dove era in cura. La Prefettura di Isernia, già dal primo giorno di allarme della scomparsa, aveva dispiegato sul territorio ogni tipo di forza utile alla ricerca dell’uomo. Le indagini hanno visto il coinvolgimento anche di droni e unità cinofile. Seguono aggiornamenti.