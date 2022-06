Progetto Ridisegnare l’Ambiente e il Futuro, la città di Trivento primo classificato. Il progetto è stato realizzato dalla fondazione BCC della Valle del Trigno con alcune scuole, tra le quali l’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano”, e tra i partner il Comune di Trivento, con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’obiettivo è quello di favorire la cittadinanza attiva dei bambini delle Scuole Primarie della Valle del Trigno, favorendo una sensibilità e senso civico verso le tematiche ambientali. Grazie all’iniziativa, sono state raccolte ben 64.106 bottiglie di plastica, in soli due mesi e mezzo e la classifica vede al primo posto Trivento con 20.454 bottiglie, a seguire Mafalda con 19.907 e la terza posizione occupata da Montefalcone nel Sannio con 5.319 bottiglie. “Un risultato particolarmente incoraggiante – il commento del sindaco Pasquale Corallo – che ci fa ben sperare, non tanto per il risultato in sé, ma per il fatto che le nostre future generazioni abbiano acquisito la giusta sensibilità alle tematiche ambientali. Per questo ringrazio gli studenti delle quinte della Primaria, le insegnanti e tutti coloro che hanno collaborato a questo successo. Un ringraziamento al consigliere comunale Angelica Nicodemo perché, assieme ai genitori dei ragazzi, ha promosso molto bene l’iniziativa centrando l’obiettivo. Un ringraziamento alla fondazione BCC per il progetto e per aver compreso da subito la sua importanza”. Il prossimo 22 giugno, presso piazza Cattedrale di Trivento, a partire dalle ore 18:30 si avrà l’evento conclusivo gratuito e rivolto a tutti, denominato “RAF in festa a Trivento” con le premiazioni e la distribuzione dei fumetti realizzati dai bambini della città trignina.