Non si arresta l’ondata di furti ai danni di negozi e abitazioni private a Isernia. Sono sette in totale i colpi messi a punto dai ladri in appena una settimana. E stanotte altri tre furti: nuovo colpo nel negozio di fiori delle sorelle Pozzati, a On the Road e al Fran’z pub.

PIANTE E FIORI DELLE SORELLE POZZATI

Iniziamo dal negozio di piante e fiori delle sorelle Pozzati, in corso Risorgimento. Era già stato visitato nella notte tra venerdì e sabato: i ladri, praticando un foro nel finestrone del retrobottega, aveva portato via il registratore di cassa con l’incasso della giornata, 1500 euro circa. E stanotte sono tornati, entrando nel negozio dallo stesso finestrone, ma stavolta le titolari non avevo lasciato in cassa i contanti ed il colpo è andato a vuoto.

Intanto sul posto è arrivata la squadra Volante per le testimonianze e la Scientifica per le impronte.

ON THE ROAD

All’alba, invece, i ladri hanno violato la porta d’ingresso di On the Road, in viale dei Pentri, che vende prevalentemente gadget per ragazzi. I ladri hanno forzato la porta laterale e si sono diretti al registratore di cassa, portando via la cassetta contenente pochi spicci. Le telecamere li hanno individuati: si tratterebbe di un ragazzo e una ragazza, forse neppure ventenni, che hanno agito a volto coperto.

FRAN’Z PUB

Nelle stesse ore i ladri hanno violato la porta di vetro del pub in piazza Giustino D’Uva. Anche in questo caso hanno prelevato il registratore di cassa con qualche centinaia di euro all’interno, incasso della serata.

Sul posto scientifica e squadra volante. Anche in questo caso gli agenti stanno analizzando il sistema di videosorveglianza.

Gli ultimi episodi di cronaca si sommano a furti e rapine delle scorse ore contribuendo a generare sgomento nella popolazione.

Negli scorsi erano finiti nel mirino Mister Risparmio di via XXIV maggio, il Dok di San Lazzaro, il bar della Stazione, e il negozio di fiori in cui i ladri sono tornati stanotte.