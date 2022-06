Giorni attivi per la società rossoblu in vista delle scadenze imposte dalla Lega Pro. Mercoledì prossimo il termine ultimo per presentare domanda d’iscrizione con tutte la documentazione annessa, come, ad esempio, la chiusura delle pendenze economiche della scorsa stagione. Diverse società del girone C hanno già comunicato di aver maturato le pratiche d’iscrizione, attendiamo un cenno formale da parte del patron Gesuè in questi giorni. Non ci sono dubbi circa la presenza del lupo al prossimo torneo di Lega Pro. La società e lo staff tecnico sono perfettamente calati nella nuova stagione. Nel girone C non si segnalano, almeno al momento, situazioni a rischio se non quella del Messina. Il presidente Pietro Sciotto ha confermato la crisi societaria del siciliani, al momento non si registrano novità significative ai vertici del club e l’iscrizione al campionato è a rischio. Secondo le parole del numero 1 dei giallorossi, la società non ha debiti, l’auspicio è che ci siano nuovi soci pronti a subentrare per garantire il futuro alla squadra dello stretto. Il Messina al momento, è l’unica siciliana in serie C, considerato il fallimento del Catania e la promozione del Palermo in serie B.

Capitolo squadra, in attesa del vice di Prosperi, il ds De Angelis è attivo sul mercato per completare la rosa. Un mercato improntato alla ricerca di nuovi talenti e ragazzi in età minutaggio. Il Campobasso del futuro partirà almeno da 4 se non 5 ragazzi in età di lega, nella prossima stagione la classe minima sarà quella dei 2000 per una naturale evoluzione. La Lega ha pubblicato il “regolamento minutaggio giovani” per il 2022-2023, le liste prevedono massimo 24 calciatori professionisti per squadra, più un ulteriore giocatore professionista nato dopo il primo gennaio 2003. Al di fuori delle finestre di calciomercato, è consentita una sola sostituzione di un calciatore di movimento inserito in lista, mentre un portiere può essere sostituito con un altro in qualsiasi momento. Regole importanti in particolare per società, come quella del Campobasso, che basano buona parte degli introiti economici sui fondi destinati ai ragazzi.