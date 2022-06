Primi passaggi importanti e di natura non finanziaria per le società di Lega pro: entro oggi bisogna depositare la dichiarazione relativa alla disponibilità dell’impianto sportivo rilasciata dall’ente proprietario e la licenza d’uso con l’indicazione della capienza specificando i posti nei vari settori. Inoltre, oggi è il termine ultimo anche per presentare l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività su un altro campo qualora la società non abbia un impianto a norma. Nel girone meridionale casi del genere sono quelli del Gelbison che chiederà di giocare alcune partite interne a Picerno e del Giugliano che inoltrerà richiesta di giocare con grande probabilità le prima partite interne ad Avellino. Lo stadio di Giugliano, infatti, sarà oggetto di lavori ad inizio autunno. Le società avranno poi tempo fino a mercoledì ventidue per eventuali integrazioni, quest’ultimo è il termine ultimo per allegare la tassa di iscrizione e la fidejussione a garanzia di euro 350.000 che può essere assicurativa o bancaria. Per il Campobasso, ma non solo ovviamente, la tassa di iscrizione diminuisce rispetto allo scorso anno in quanto società già affiliata. La quota sarà di sessantamila euro; per le società neo affiliate, cioè le promosse dalla sere D e le retrocesse dalla B è previsto un contributo straordinario di quarantacinquemila euro. Quest’ultimo verrebbe poi restituito qualora la società dovesse retrocedere nella categoria inferiore. Il Campobasso società sta lavorando per farsi trovare pronto a questi step fondamentali che lo scorso anno furono molto piu’ ravvicinati essendo terminata la serie D il 21 giugno 2021. Una prima mano per gli adempimenti menzionati è giunta dal rinnovo di settecento abbonamenti. In queste ore il patron Mario Gesuè si sta muovendo in prima persona per rinnovare le collaborazioni con le tante aziende che già da qualche anno si sono accostate al progetto rossoblu.

Testa non solo alla stretta e necessaria burocrazia, ma anche agli incontri con gli agenti sportivi per sondare il campo dei giocatori. Nelle ultime ore la dirigenza si è vista con l’agente Fifa isernino Gianfranco Cicchetti. Fra gli obiettivi di De Angelis c’è anche un laterale mancino under che potrebbe essere individuato in Francesco Rizzitelli, classe 2000 che ha giocato nel Fiuggi. Questi potrebbe tornare utile soprattutto nel caso di separazione da Vanzan. Il tutto in nome della politica rossoblu di andare alla ricerca di profili promettenti nella categoria inferiore. Il Campobasso avrebbe anche il cosiddetto piano B da attuare se dovesse partire anche l’esterno Pace. In quel caso la dirigenza potrebbe pensare a Giuseppe Nicolao, quest’anno partito al Latina, poi passato al Foggia. Altrettanto calda la pista che porta all’attaccante barese Vito Leonetti. Il Campobasso non ha mai nascosto l’interesse verso il giocatore stimato pure dal neo tecnico Prosperi. Ad una prima ricognizione potrebbe apparire il centrocampo il reparto che porterà a piu’ caselle da riempire. La società si augura di occuparne una con il rinnovo di Bontà, ma i divorzi da Giunta, Nacci e probabilmente anche da Ladu dovrebbero condurre a interventi massicci sul reparto tenuto conto anche della partenza di Tenkorang. Intanto, all’appello manca un elemento dello staff. Per il secondo di Prosperi continua a circolare il nome valido di Carmine Rienzo anche se pare che negli ultimi giorni il neo tecnico rossoblu si sia messo al telefono per provare a convincere un suo ex compagno di squadra ai tempi del Taranto.