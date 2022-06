L’evento “Archeologia in piazza” arriva a Pietrabbondante per animare il prossimo weekend con svariate attività previste sia per il 18 che per il 19 giugno. Una due giorni interamente dedicata alla storia e all’archeologia nel cuore pulsante delle radici sannitiche e italiche.

Archeologia in piazza: gli eventi in programma il 18 giugno

Sabato 18 giugno, presso Largo Ciro Menotti, sarà possibile visitare “L’infopoint dell’archeologo” dalle ore 10:30 alle ore 12. Nel gazebo dell’associazione Dedalo un archeologo sarà a disposizione per rispondere alle curiosità e alle domande sulla storia di Pietrabbondante e del suo territorio. A seguire, dalle 15:30 alle 17, si terrà un laboratorio di creazione di vasi in argilla rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Gli eventi in programma il 19 giugno

Domenica 19 giugno, dalle 10:30 alle 12, si terrà un altro laboratorio rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. I partecipanti potranno scoprire gli abiti antichi dei Sanniti e potranno vestire un guerriero oppure una donna aristocratica. Spazio poi, dalle 15:30 alle 17, ad un nuovo appuntamento con “L’infopoint dell’archeologo”.