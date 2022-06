Il Sindaco di Vastogirardi Luigino Rosato replica alle accuse riportate da alcuni giornali in merito alla mancata approvazione da parte del Comune del rendiconto di bilancio 2020 entro i termini stabiliti. Una replica che chiarisce l’operato dell’Amministrazione e ribadisce la non esistenza di diffide provenienti dalla Prefettura.

Vastogirardi: la questione sul rendiconto 2020

La questione attorno al rendiconto 2020 nasce a seguito di alcune dichiarazioni riportate su alcune testate quali, ad esempio, l’Eco dell’Alto Molise. Sul giornale online, infatti, si legge quanto segue: “La Corte dei Conti del Molise ammonisce senza mezzi termini il Comune di Vastogirardi, reo di non aver approvato entro i termini stabiliti il rendiconto 2020. La giunta guidata dal sindaco Rosato non ha trasmesso i dati del rendiconto alla Banca dati amministrazioni pubbliche avvenuta solo l’11 settembre rispetto al termine fissato del 30 giugno. E ancora, la mancata trasmissione dei dati alla Bdap, comporta di fatto il blocco dei trasferimenti erariali con grave pregiudizio per le entrate dell’ente. Anche il rendiconto del 2021, nonostante il richiamo della Corte dei Conti, è stato presentato oltre i termini di legge“.

Vastogirardi: la replica di Rosato

Di seguito, la replica del Sindaco Rosato e della sua Amministrazione: “A seguito di articoli di stampa pubblicati nei giorni scorsi, tendenti per l’ennesima volta a screditare l’operato di questa Amministrazione Comunale, si precisa quanto segue: la Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per il Molise ha svolto un monitoraggio sulla tempistica di approvazione dei rendiconti dell’esercizio 2020 e di trasmissione dei dati alla BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) da parte degli enti locali della Regione Molise. L’esito dell’indagine ha rilevato criticità circa il rispetto del termine per il caricamento dei relativi dati contabili in BDAP per 77 dei 136 Enti controllati. La Corte dei Conti ha inviato segnalazioni a ciascuno dei 77 Comuni di cui sopra, non solo al Comune di Vastogirardi. Il nostro Comune ha approvato lo schema di Rendiconto 2020 con Delibera di Giunta il 20/05/2021 nei tempi previsti dalla legge. Il Comune ha approvato il Rendiconto con Delibera il 15/06/2021, avendo dovuto rispettare l’obbligo di 20 giorni di messa a disposizione degli atti ai consiglieri.

Non vi è stata alcuna diffida nei confronti del Comune da parte della Prefettura. Né tantomeno il Comune di Vastogirardi è incorso nel divieto da assunzioni o nel blocco di trasferimenti erariali da parte dello Stato. Eventuali sanzioni, in caso di mancata approvazione dei rendiconti o di ritardo nell’invio dei dati alla BDAP, sono attive finché perdura l’inadempimento. Quanto sopra chiarisce che se anche gli enti preposti avessero voluto stabilire delle sanzioni al nostro Comune, le stesse sarebbero cessate il giorno 11/09/2021.“