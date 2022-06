Il giorno dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge che traccia le linee guida in materia di Sanità, l’ex governatore Michele Iorio, primo firmatario del provvedimento, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare il contenuto della proposta e fare il punto politico. La legge prevede un Dea di II livello per il Cardarelli di Campobasso, di I per i nosocomi di Termoli e Isernia e l’Ospedale di area disagiata per Agnone, oltre a una serie di misure per le malattie tempo dipendenti e la medicina territoriale. Tutte cose che, al momento, potrebbero confliggere con gli indirizzi del Governo nazionale e col Piano Operativo al quale sta lavorando il Commissario Toma. Non può fare finta di niente – dice Iorio a quest’ultimo. O Toma come presidente fa rispettare la legge, oppure deve dimettersi”.

Con l’approvazione della legge, passata con i voti delle opposizioni 5Stelle e PD e quelli di Iorio, Calenda, Romagnuolo e d’Egidio, il Consiglio regionale si è riappropriato della sua potestà legislativa. Un esigenza che Iorio pone da tempo.