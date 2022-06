Fabio Pasciullo nuovo sindaco di Montefalcone nel Sannio: la priorità è rafforzare la macchina amministrativa per ripartire. Una vittoria sul filo del rasoio, Pasciullo ha avuto la meglio su Gilda Del Borrello, due compagini con tanti giovani in lista e tanta voglia di fare “era da attendersi un risultato al fotofinish – ha commentato il primo cittadino Fabio Pasciullo – due squadre competitive a confronto, che hanno messo a dura prova la scelta dell’elettore. Comunque, una campagna entusiasmante, fatta con grinta ma nel rispetto di tutti. Il nostro primo impegno – ha aggiunto Pasciullo – è il rafforzamento della macchina amministrativa, abbiamo bisogno di risorse per ripartire con slancio ed efficienza. Dobbiamo essere in grado di attingere a più fondi possibili per dare servizi ai nostri cittadini e a loro – conclude Pasciullo – mi sento di rivolgere un appello: abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e se abbiamo la pazienza di attendere qualche mese, il giusto tempo per lubrificare e rodare la macchina, sono convinto che arriveranno i primi importanti risultati”.