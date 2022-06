I dati Covid in Molise con il bollettino diffuso dall’Asrem. Sono 167 i nuovi positivi su 814 tamponi processati. Tasso di positività al 20,5%. Sono invece 607 i guariti. Non ci sono ricoveri né dimissioni e nessun decesso. Restano 12 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli dei quali 2 in Terapia intensiva. Il numero più alto di nuovi contagiati riguarda Campobasso con 44 casi, 22 di Termoli, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Scende a 1583 in numero degli attualmente positivi nella nostra regione.