Minuti di paura questa sera poco dopo le 20.30 alle porte di Campobasso. Nella zona dei centri commerciali un tir ha preso fuoco per cause da accertare e poco dopo a bordo del mezzo pesante si sono verificate due esplosioni. Il conducente si è messo in salvo ed è rimasto illeso. Sul posto per precauzione è comunque intervenuto il 118. Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco e la zona chiusa al traffico. Il traffico è stato deviato su strade secondarie. Il mezzo pesante è rimasto distrutto dal rogo e dalle conseguenti esplosioni.