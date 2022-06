Nei giorni scorsi la raccolta differenziata è partita anche nel quartiere di Vazzieri, in particolare invia Pascoli, a Campobasso. Una partenza segnata da polemiche e disservizi, come testimoniano le fotografie che ci sono state inviate, qualche giorno fa, dai residenti della zona: cassonetti stracolmi di sacchetti, abbandonati anche a terra. Uno spettacolo indecoroso che ha scatenato la protesta dei residenti. A distanza di qualche giorno gran parte dei cassonetti è stata rimossa. Nel frattempo ad ogni residente sono stati consegnati i mastelli per conferire l’organico, il residuo secco, la carta, la plastica, vetro e metalli. Immaginabili i disagi per chi, praticamente ogni giorno deve portare avanti e dietro i mastelli. La situazione si sta normalizzando ma appare evidente come vadano apportati dei correttivi per limitare i disagi per i cittadini.