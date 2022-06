L’Asd Tecno Motor Racing Team e l’Asd Tecno Motor Ufficiali di gara La Casta stanno definendo i dettagli della sesta edizione dello Slalom San Nicola -Memorial Gianmarco Di Vico in programma il 2-3 luglio. La kermesse molisana sarà valida per il quarto anno consecutivo per la Coppa ACI Sport 3° zona e per la terza volta come Trofeo d’Italia Slalom. Domenica 3 luglio la partenza della prima vettura è prevista dalla Sp53 alle ore 10. Gli equipaggi affronteranno un percorso di 2,990 chilometri lungo il quale saranno posizionate 14 postazioni di rallentamento per la gara slalom, con un intermedio in più per la regolarità turistica, posizionato a metà percorso. Non la solita birillata, lo staff organizzativo ha ottenuto l’approvazione della modifica del circuito per rendere la gara sempre più tecnica e interessante. Tre le manches cronometrate, come da regolamento, anticipate dalla preventivata ricognizione ufficiale del percorso, che quest’anno sarà fondamentale per studiare le postazioni di rallentamento. Lo Slalom di San Nicola verrà presentato a stampa ed autorità sabato 25 giugno, nella sala conferenze di Sport e Salute a Via Carducci Campobasso.

