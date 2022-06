Share on Twitter

Share on Facebook

Il padel arriva anche ad Agnone con l’unico campo dell’Alto Molise. Situato in viale Marconi e gestito dall’ASD Agnone Padel, il campo da gioco è pronto ad accogliere appassionati e curiosi da ogni parte del Molise e del confinante Abruzzo.

Il padel: le regole di gioco

Il nuovo sport assomiglia molto al tennis. Si gioca con delle racchette dinnanzi una piccola rete. In campo si muovono quattro giocatori disposti, il ricevente della palla si posiziona nel lato opposto in diagonale al giocatore che batte. Prima di colpire la pallina, occorre aspettare che rimbalzi una volta sul pavimento. A differenza del tennis, nel padel è consentito utilizzare tutta la struttura da gioco che include delle pareti su cui la palla può toccare.

Lezioni introduttive ad Agnone

Le lezioni del corso di familiarizzazione col nuovo sport, nel nuovissimo campo “Carlo e Bruno Cicchese”, si terranno dal 15 al 18 giugno prossimi. A seguire i giocatori ci sarà l’insegnante Roberto, tesserato FIP. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3384835563. Agnone si conferma ancora di più centro attrattivo per gli appassionati di sport. Difatti, nelle prossime settimane, il centro altomolisano ospiterà anche la seconda edizione dell’evento “The Intensity Football“.