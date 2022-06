Gianni Meffe è il nuovo sindaco di Torella del Sannio: “una svolta epocale”. Con 300 voti la lista “Torella nel Cuore” ha avuto la meglio sulla lista concorrente “Insieme per Torella” che si è fermata a 245 voti, con candidato il sindaco uscente Antonio Lombardi. Dopo cinque anni, si è ripetuto il medesimo “duello” ma questa volta l’esito è andato in favore di Gianni Meffe. “In questi anni abbiamo convinto tante persone a dare un nuovo corso politico alla nostra Torella – ha commentato a caldo Gianni Meffe – una svolta epocale con tante donne elette, su sette seggi ben 4 sono rosa, e questo è un dato molto importante. La nostra squadra è fatta di giovani competenti e preparati e sapremo dare il nostro contributo per il futuro di questa comunità. Tra le priorità che ci siamo posti – ha aggiunto il primo cittadino Meffe – l’acquisto del Castello, le Politiche sociali, la riqualificazione delle opere pubbliche e il contenimento della spesa. Dedico questa splendida vittoria – ha chiuso Meffe – a tutte le persone che mi sono state vicino, alla mia famiglia, ai miei candidati che hanno creduto in questa battaglia politica, a tutti coloro che hanno voluto il cambiamento. Una vittoria che dedico alla nostra Torella del Sannio”.