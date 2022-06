Nove sindaci riconfermati, 8 nuovi eletti e un ballottaggio. E’ questo l’esito delle elezioni Amministrative in Molise che hanno riguardato 18 comuni su 136. Singolare il caso di Castelbottaccio dove sia il sindaco uscente Nicola Marrone sia lo sfidante Mario Disertore hanno avuto 93 preferenze, nonostante il paese abbia circa 250 abitanti servira’ dunque una nuova votazione tra due settimane per scegliere il sindaco (è la seconda volta che si verifica un pareggio in regione, accadde anche negli anni passati a San Giovanni in Galdo). I primi cittadini confermati sono Michele Palmieri (Busso), Annamaria Palmiero (Campolieto), Vincenzo Tozzi (Guardialfiera), Angela Amoroso (Limosano), Sergio Sammartino (Montemitro), Roberto Di Pardo (Petacciato), Roberto Quercio (Toro) e Roberta Ciampittiello (Civitanova del Sannio). Questi i nuovi sindaci eletti: Paolo Berardo (Duronia), Egidio Mauri (Jelsi), Fabio Pasciullo (Montefalcone del Sannio, qui la vittoria è avvenuta con un solo voto di vantaggio), Luca Montanaro (Montelongo), Corrado Zara (San Felice del Molise), Gianni Meffe (Torella del Sannio), Antonio Sferra (Chiauci) e Giuseppe Terriaca (Sant’Elena Sannita).