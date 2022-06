Share on Twitter

E’ stato risolto dopo 4 ore di intervento dei tecnici Enel supportati dai tecnici della Asrem il black out che ha coinvolto l’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove stamane erano stati segnalati disagi e ritardi con difficoltà inizialmente in alcuni reparti tra cui radiologia. Nella struttura sanitaria erano entrati in funzione i gruppi elettrogeni. “E’ stata ripristinata la piena operatività degli impianti elettrici” ha detto il direttore generale dell’azienda ospedaliera Oreste Florenzano. Nelle sale operatorie hanno lavorato i gruppi elettrogeni dalle 13 alle 17 e 30, che hanno garantito la continuità nella ventilazione dei pazienti intubati, tra i quali due persone con Covid ricoverate nella Terapia Intensiva Covid del nosocomio di Campobasso, ha fatto sapere il vertice Asrem.

Enel ha tenuto a precisare, come riportato dall’Agenzia Lapresse, che la disalimentazione non è in alcun modo riconducibile agli impianti di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. “il problema – ha concluso – è legato a un quadro elettrico dell’ospedale”.