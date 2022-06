Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha stabilito le date della stagione 2022/23. Il primo appuntamento con la nuova annata agonistica è stato fissato il 21 agosto, quando si disputerà il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Esattamente una settimana dopo, il 28, prenderà il via il campionato che vivrà l’ultimo atto della regular season il 23 aprile 2023. Date che ricalcano quelle della passata stagione, il ritiro delle squadre è dunque previsto, come da prassi, tra la seconda, massimo la terza settimana di luglio. La società rossoblu è al lavoro per predisporre la regolare domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Manca poco più di una settimana, ci sarà tempo sino al prossimo 22 giugno per presentare tutta la documentazione relativa all’iscrizione al prossimo campionato di serie C per le 60 società aventi diritto. Ogni club di terza serie inderogabilmente, entro quella data infatti dovrà consegnare alla Lega Pro le attestazioni richieste, ovvero gli stipendi ai tesserati della stagione passata regolarmente pagati, con annessi contributi, ed ovviamente la fideiussione bancaria: il tutto poi sarà girato alla Covisoc (la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche), che valuterà la completezza della documentazione ricevuta. Questo l’iter da seguire, attendiamo anche qualche comunicazione da parte della società rossoblu nei prossimi giorni per definire un aspetto formale. Sulla squadra praticamente certo il rientro dell’attaccante Parigi dopo il prestito di sei mesi al Picerno. L’attaccante, secondo fonti attendibili, non dovrebbe essere riscattato dalla società lucana, e farà ritorno a Campobasso, da valutare poi la sua eventuale permanenza in rossoblu.

Con la salita del Palermo in serie B si libera un posto nel gruppo C, ovviamente bisogna attendere le domande d’iscrizione per definire tutte le componenti, ma possiamo provare ad abbozzare il girone del sud. Le laziali Latina e Monterosi, le campane Avellino, Turris, Juve Stabia, Gelbison Cilento e Giugliano, le pugliesi Monopoli, Francavilla, Foggia, Taranto, Fidelis Andria e la neo promossa Audace Cerignola, le lucane Picerno e Potenza, le calabresi Crotone e Catanzaro, e l’unica siciliana il Messina. Con l’aggiunta del Campobasso il conteggio sale a 19, se tutto dovesse essere confermato mancherebbe solo una squadra per chiudere i conti. Possibile la discesa nel girone sud della Viterbese o anche di un’abruzzese tra Pescara e Teramo. Questi ultimi vivono una situazione societaria difficile, il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, ha il titolo sportivo in mano e sta cercando una strada per garantire il futuro. Secondo il primo cittadino le possibilità d’iscrizione sono buone, poi bisognerà definire la nuova società. Vedremo nei prossimi giorni, di certo il Teramo è a rischio per la stagione 2022/2023.