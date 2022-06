Anche alle ultime elezioni comunali in Molise non e’ mancato il fenomeno delle liste ‘fantasma’, liste presenti in 11 dei 18 Comuni interessati dalla tornata elettorale che, salvo qualche raro candidato che ha ottenuto tra 1 e 4 voti, non hanno avuto elettori. Le liste in questione, molte di queste presentate da esponenti delle forze dell’ordine provenienti da fuori regione, sono state complessivamente 19 e tra queste 10 non hanno avuto nemmeno un voto, restando ferme a quota 0. Le altre 9 hanno avuto in molti casi raccolto un solo voto. Il record delle liste ‘fantasma’ va a Chiauci. Nel piccolo centro, dove i votanti sono stati appena 151, lo scorso anno le elezioni Comunali non si svolsero perche’ nessuno si candido’. Stavolta, oltre alle 2 liste locali (quella di Antonio Sferra che e’ stato eletto sindaco con 102 voti e quella di Igino Di Vincenzo che ne ha ottenuti 40) erano in corsa altre 5 liste che tutte insieme non hanno raccolto neanche una preferenza.