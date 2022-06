Il Molise, con il 13,98 per cento, insieme al Trentino (13,04) fa registrare l’affluenza alle urne più bassa in Italia ai referendum. In regione il record negativo va a San Giuliano di Puglia dove è andato alle urne appena il 6,93 per cento degli aventi diritto. Il Comune dove si è votato di più per il referendum è invece Montemitro con il 70,63 per cento (era uno dei 18 centri molisani dove si votava anche per le Comunali). Il Molise fa registrare il dato più basso d’Italia anche per quanto riguarda l’affluenza alle Amministrative: il dato finale è del 50,56 per cento contro la media nazionale del 60,12).