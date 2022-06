Si è chiusa con la consegna degli attestati la stagione di pattinaggio del Cus Molise Skating Campobasso e Cus Molise Skating Riccia (restano in attività soltanto gli atleti agonisti impegnati in appuntamenti fuori regione). L’istruttore Roberto Simiele, accompagnato dal presidente Maurizio Rivellino, ha messo il punto esclamativo su un cammino che ha riservato tantissime soddisfazioni. A fare gli onori di casa il sindaco del comune fortorino Pietro Testa, il consigliere comunale con delega allo sport Michele Tronca e il consigliere regionale Micaela Fanelli che hanno sottolineato l’ottimo lavoro svolto dal Cus e dal suo staff. Un progetto, quello del pattinaggio con il marchio neroverde che ha avuto una crescita esponenziale rispetto alle ultime stagione partendo proprio da Campobasso, con la sede di Riccia che ha rappresentato un importante punto di riferimento per l’area del Fortore.

Una sinergia sportiva tra i due comuni che, grazie alla professionalità e alla passione dell’istruttore Simiele, ha dato dei frutti importanti con i ragazzi che hanno risposto alla grande e si sono subito appassionati ad una disciplina difficile ma che allo stesso tempo regala enormi soddisfazioni. “Il pomeriggio trascorso a Riccia ha testimoniato come questa disciplina sia in grado di unire in breve tempo più comunità con la stessa passione – spiega Roberto Simiele – con la consegna degli attestati abbiamo messo un punto importante sul nostro cammino, un punto di partenza e non di arrivo perché cercheremo di fare sempre meglio in futuro. Ringrazio il Cus Molise per la fiducia così come l’amministrazione comunale di Riccia che ci è sempre stata vicino e ci ha sostenuto in questo nostro cammino. Sono sicuro – chiosa– che proseguendo su questa strada potremo toglierci ancora tante soddisfazioni in futuro”.