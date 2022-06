A Guardialfiera, Comune dove era in corsa per le Amministrative una sola lista, quella guidata dal sindaco uscente Vincenzo Tozzi, il risultato delle elezioni è praticamente già scontato. Per dare validità al voto infatti era necessario superare il quorum del 50 per cento dei votanti alle urne e il dato, alla chiusura dei seggi, è stato ampiamente superato con il 67,42). Con lo scrutinio nel primo pomeriggio dunque sarà ufficializzata la riconferma del primo cittadino uscente.