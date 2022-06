Si svolgerà domani dalle ore 16.00, presso il Campo Sportivo Comunale di Mirabello Sannitico (CB), la Festa Regionale Esordienti 9c9, che vedrà coinvolte: Aesernia Fraterna, Football Venafro, S.S. Pietro e Paolo e Città di Campobasso. La Festa Regionale Esordienti si svolgerà con la formula del quadrangolare, in cui ciascuna società disputerà due incontri. Le gare saranno disputate su due tempi di gioco della durata di 15 minuti. In ciascun incontro i calciatori in distinta dovranno disputare per intero almeno un tempo di gioco. Sono ammessi cambi solo in caso di infortuni. Al termine delle gare non saranno redatte classifiche, pertanto se un incontro dovesse terminare in parità non saranno disputati né tempi supplementari né rigori. Le gare saranno disputate nel rispetto dello schema di seguito riportato. Il sorteggio si effettuerà sul campo alla presenza dei dirigenti delle società e saranno assegnate alle società presenti le lettere A, B, C e D utili a definire i turni di gioco.

Fonte: Ufficio stampa