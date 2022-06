Il bollettino dell’Asrem con i dati Covid. Sale il numero dei nuovi positivi che sono 184 su 773 tamponi refertati. Tasso di positività al 23,8%. il numero più alto di contagiati riguarda Campobasso con 54 casi, 26 quelli di Termoli, 18 di Isernia. Numeri inferiori negli altri centri. Da registrare 260 guariti. Ci sono 5 ricoveri, di cui 1 in Terapia intensiva e 4 in Malattie infettive. C’è un dimesso dagli Infettivi. Salgono così a 13 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli di cui 2 in rianimazione.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 2777.