93 a 93. questo il risultato finale alle comunali di Castelbottaccio. Serrato testa a testa tra l’uscente Nicola Marrone e lo sfidante Mario Disertore. Hanno votato in 192 in uno dei più piccoli paesi del Molise. Ora tutto in mano alla Prefettura per la ripetizione delle elezioni che, al netto di sorprese, vedrà sfidarsi di nuovo i due contendenti, anche se entrambi avrebbero auspicato lista unica.

Si era candidato anche Giuseppe Tozzi, ma la sfida era tra gli altri due.

“Ce lo aspettavamo un testa a testa” hanno detto, “ma un ex aequo ci ha colti di sorpresa. Il ballottaggio non ce lo aspettavamo”

Vedremo cosa succederà.

3 le schede nulle e 2 le bianche.