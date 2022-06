Palermo in B a distanza di tre anni dal 2019, anno in cui la società rosanero ripartì dalla quarta serie. Padova battuto grazie ad un calcio di rigore trasformato da bomber Brunori al 25 del primo tempo, ventinove gol in stagione per il centravanti. La squadra di Oddo chiude in nove per i rossi a Pelagatti e Ronaldo. Quest’ultima espulsione decretata dal check var rivista dal signor Perenzoni di Rovereto. Per il Padova è la seconda sconfitta di fila in finale play off. La serie B inizia ad essere davvero uno spauracchio per i veneti.

Festa enorme per i trentacinquemila del Barbera. I caroselli di auto sono proseguiti per tutta la notte in centro città. Si è ripartiti dallo scetticismo, forse anche dal grigiore di inizio campionato alla serie B per il tramite della porta secondaria. Nel mini torneo play off il Barbera ha fatto registrare quattro sold out consecutivi. Grande merito della promozione alla società, alla squadra nella quale milita il molisano Marco Perrotta, ma pure al tecnico Silvio Baldini. Un personaggio del mondo del calcio diventato tale grazie alla sua volontà di non percepire compensi ai tempi della Carrarese in Lega pro. Tanta serie C, ma anche tante ferie forzate per il tecnico toscano prima della chiamata del Palermo, la seconda nel giro di venti anni. Baldini aveva già allenato i rosanero nel 2004. Dall’esonero di Giacomo Filippi dopo la sconfitta a Latina di metà dicembre alla chiamata a Baldini. Da li la rimonta, mattoncino dopo mattoncino, prima della chiusura in campionato al quarto posto con sessantatrè punti e alla vittoria contro il Padova che nel suo girone di punti ne aveva fatti ben ottantacinque e aveva chiuso seconda.

A Campobasso si va ricomponendo lo staff. In attesa dell’annuncio del secondo di Prosperi, la società ha inteso rinnovare il rapporto con il preparatore dei portieri Cristian Cicioni. Dunque, si va smembrando lo staff originario di Cudini. Quest’ultimo pare sia in una trattativa ben avviata con il Potenza dove già ci sarebbe un allenatore dei portieri. Sarebbe così spiegata la separazione da Cudini.

Concrete le possibilità per una permanenza di Bontà in rossoblu. Alla base una forte volontà delle parti. Il Campobasso sta lavorando ai nuovi innesti. Lo sta facendo per conservare un patrimonio enorme per la città come la Lega Pro. Tutto questo ad un anno esatto dalla vittoria di Rieti che riportò i rossoblu in serie C. Inferiori le vendite dei rinnovi degli abbonamenti rispetto ai millecento di un anno fa. Sarà stato un problema di entusiasmo o scarsa comunicazione della dirigenza? A Mario Gesuè e ai suoi collaboratori l’ardua sentenza, fermo restando che la seconda finestra per gli abbonamenti si aprirà nel mese di luglio.