A Busso il risultato era scontato. Michele Palmieri confermato a larghissima maggioranza con 603 voti. lo sfidante, Marcello Verile si è fermato a 79. si trattava comunque di due liste legate.

Palmieri ha 53 anni ed è poliziotto. Un mandato, il suo, nel segno della continuità. “Sono pronto a continuare con i progetti messi in campo per rendere sempre più vivibile Busso, evitare lo spopolamento, valorizzare i siti archeologici e ambientali come Monte Vairano. coglieremo le opportunità del PNRR e non solo” ha detto.

Le prime due elette sono donne: