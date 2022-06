A 30 anni dalle stragi, la scuola di formazione “Paolo Borsellino” di Trivento presenta gli eventi per fare memoria. Giovanni Falcone moriva il 23 maggio del 1992, mentre Paolo Borsellino, che ha dato il nome alla suola di Trivento, venne assassinato il 19 luglio 1992. La scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Paolo Borsellino” e la Caritas diocesana di Trivento, a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, presenta il programma di eventi “Cucire il presente al passato per non dimenticare”. Il primo incontro, con Laura e Gian Carlo Caselli, si terrà a Pietrabbondante, presso la sala consiliare comunale, il giorno 2 luglio, alle ore 18. Il secondo evento ci sarà il 21 luglio con Salvatore Borsellino in collegamento da Palermo, da via D’Amelio. Il terzo evento, si terrà a Villacanale di Agnone, il 4 agosto, con don Luigi Ciotti. Chiuderà il programma il quarto appuntamento a Castelguidone, con la giornata della legalità, evento ancora in fase di organizzazione.