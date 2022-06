Share on Twitter

Il festival della canzone dialettale a Gambatesa quest’anno spegne la 31esima candelina. Un contest ormai consolidato, in 3 serate, 11-12-13 agosto, aperto a autori, cantautori e gruppi che dovranno presentare canzoni in dialetto o lingua autonoma, rigorosamente inedite, ossia mai presentate in altri festival, manifestazioni o concorsi. Quest’anno però c’è una grossa novità: si potrà partecipare anche da altre regioni.

Un’apertura che vuole essere un modo per creare un interscambio e promozione della conoscenza del Molise fuori dai suoi confini: così che gli attori delle regioni partecipanti potranno scoprire la musica e il dialetto molisano, e i molisani potranno incontrare nuovi attori del panorama nazionale. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le 12 del 27 luglio alla segreteria del festival tramite email (canzonedialettaleçprolocogambatesa.org) o per raccomandata .

Alla domanda dovrà essere allegata la partitura o la linea melodica della canzone; la traduzione del brano in italiano; la registrazione del brano in formato digitale di alta qualità; un video messaggio di presentazione di massimo 90 secondi. Si potrà partecipare con un massimo di 2 composizioni. Sono previsti 3 premi in denaro. Tutte le informazioni sul sito della proloco di Gambatesa (www.prolocogambatesa.org)