Annunciato dal consueto ordine del giorno zibaldone dove le cose del passato remoto vengono mescolate – a trotterello di cane, come direbbero a Genova – con quelle di stretta attualità, tornerà a riunirsi il prossimo martedì il Consiglio regionale del Molise. Separando il grano dal loglio, e al netto di un vero e proprio elenco telefonico di mozioni, interpellanze e interrogazioni, diciamo che le cose di un certo peso sono poche. Arriva in aula del Piano Regionale dei trasporti, il cui termine di esame è scaduto lo soccorso 31 maggio. A seguire la nomina del Garante Regionale dei diritti della persona che dovrebbe vedere la riconferma dell’uscente Leontina Lanciano anche se negli ultimi giorni è circolato il nome della ex consigliera regionale di Orgoglio Molise, Paola Matteo. Di peso è invece il carico calato dal Movimento 5 Stelle, un carico da undici che chiede attraverso una mozione la verifica degli obbiettivi raggiunti, o meglio, falliti, secondo i 5 Stelle, dall’Azienda sanitaria regionale e la conseguente rimozione del Direttore Generale dell’Asrem, Oreste Florenzano.

Dalla consigliera Fanelli arriva quella che a scacchi sarebbe la nota mossa del cavallo, con la quale sui fondi del PNRR l’esponente Dem scarta di lato provando a trasformare la gestione verticistica delle risorse, coincidente per la capogruppo PD con il Presidente della Regione, in una gestione collegiale da affidare ad una cabina di regia interna al Consiglio regionale.

Ad accendere un riflettore non sul passato ma sul trapassato remoto sono i 5 Stelle che attraverso un’interpellanza chiedono di fare luce e verificare la legittimità di quegli strumenti finanziari della Regione Molise che all’epoca – parliamo del 2003 – 2006 – vennero bollati come “finanza creativa”. Sempre dai 5 Stelle arriva infine una proposta di legge che propone l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla legalità.