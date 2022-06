Standing ovation al Teatro Carlo Fenice di Genova per il soprano di Trivento Iolanda Massimo nella prima de “Il turco in Italia” di Rossini. Superba interpretazione di Iolanda Massimo nell’opera buffa in due atti di Gioachino Rossini, su Libretto di Felice Romani. Pubblico in visibilio per una interpretazione impeccabile ed espressiva, nel ruolo della protagonista, Fiorella. Un successo andato in scena con la direzione d’orchestra di Sesto Quatrini e la regia di Italo Nunziata. Il soprano di origini triventine, nonostante la giovane età, è oramai apprezzata nell’ambiente lirico e ambisce a palcoscenici sempre più impegnativi e blasonati. I prossimi appuntamenti: a Pesaro il debutto ad agosto nel ruolo di Cecchina per il nuovo Festival del Bel Canto; a Genova per il Festival di Nervi, come soprano solista nello Stabat Mater di Dvorak e, infine, a Garmisch in Germania, in rappresentanza del Rossini Opera Festival di Pesaro.