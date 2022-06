La marineria di Termoli si è vista costretta a dover scegliere di riprendere il mare, dopo 3 settimane di dura lotta, anche se permarrà sempre in stato di agitazione.

A partire da domenica sera, 12 giugno, le imbarcazioni della flottiglia adriatica molisana potranno salpare per 3 giorni a settimana.

La decisione è stata assunta nell’assemblea convocata oggi pomeriggio, come di consueto, al mercato ittico.

Gli armatori hanno discusso le diverse istanze presentate e che rappresentavano posizioni differenti tra loro, ma alla fine della riunione, pur tra ripensamenti, a maggioranza la decisione è stata presa al fine di provare a poter garantire un minimo di sostentamento per sopravvivere, pur non avendo alcuna certezza di guadagno per gli armatori e per i marinai degli equipaggi.

La scelta di orientarsi sui tre giorni è stata la conseguenza logica che marinerie molto vicine a quella molisana, come Ortona e Vasto, hanno deciso di uscire tre volte per settimana, obbligando di fatto le imbarcazioni del porto di Termoli a fare lo stesso.

Gli armatori dell’associazione Armatori Pesca del Molise, tuttavia, vogliono precisare che il fronte del fermo resta all’orizzonte e lo stato di agitazione resta permanente in attesa di risposte risolutive da parte del Governo e degli Enti preposti. La richiesta si indirizza a ottenere misure contro il caro gasolio tali da consentire di lavorare a condizioni dignitose. Purtroppo alcun tipo di indennizzo è ancora giunto se non la rassicurazione di farsi carico delle richieste inoltrate.

Stasera si conferma la fiaccolata alle ore 20 a partire dal mercato ittico alla Cattedrale per un momento di preghiera con Sua Eccellenza il Vescovo della diocesi di Termoli Larino.

A causa di motivi di salute dell’organizzatore è saltato il raduno dei trattori al porto previsto per la mattinata di domani.