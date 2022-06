Sono 102 i nuovi contagi sugli 819 tamponi processati con il tasso di positività al 12,4%. E’ quanto emerso dall’ultimo bollettino Asrem che riporta anche un ricovero in Malattie infettive e una dimissione dallo stesso reparto. Numeri a due cifre solo in due comuni: Campobasso con 16 e Termoli con 12 nuovi positivi. Numeri inferiori negli altri centri centri interessati dal virus. Non ci sono vittime né guariti. I pazienti ricoverati al Cardarelli per Covid sono 9 mentre sono 2.854 gli attualmente positivi.