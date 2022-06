La figura professionale dell’infermiere riveste un ruolo cruciale nel Sistema di Protezione civile, inteso come l’insieme di tutte le componenti che collaborano alla gestione di un’emergenza.

Questa mattina, presso il Centrum Palace Hotel di Campobasso, ha avuto luogo il corso itinerante “Il ruolo dell’infermiere in Protezione civile”, organizzato dal Coordinamento infermieri volontari emergenza sanitaria, nel corso del quale l’importante tematica è stata affrontata e ampiamente dibattuta.

Dal 2019, una specifica Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplina le azioni degli infermieri nelle maxiemergenze, che sono chiamati a supportare i sindaci secondo uno schema ben preciso. Alla base vi è l’esigenza, in caso di evento emergenziale, di garantire il massimo coinvolgimento dei Servizi sanitari regionali, per consentire al Servizio nazionale di Protezione civile di assistere, con la maggiore efficacia possibile, la popolazione colpita, assicurando attenzione particolare ai soggetti che hanno bisogno di assistenza sociosanitaria.

La Direttiva individua, tempestivamente, chi ha più bisogno di aiuto tra la popolazione sfollata per causa di una catastrofe e affida un ruolo di grande rilievo agli infermieri.

Il governatore del Molise ha evidenziato come la Regione sia fortemente impegnata sul fronte della first response negli scenari di Protezione civile.

Ha fatto cenno al Progetto TOOLSKIT #EDSS, che è stato candidato al finanziamento dell’Unione europea con lo scopo di migliorare la consapevolezza e la risposta al rischio attraverso campagne di informazione e comunicazione, ma anche mediante ricostruzioni che simulano lo scenario del rischio.

Ha ricordato, infine, la prossima istituzione, presso il Consiglio regionale del Molise, della Scuola di Protezione civile con compiti di formazione e aggiornamento professionali.