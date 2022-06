Share on Twitter

Capelli neri, carnagione chiara, un sorriso dolcissimo che incanta. E’ lei, Martina Timperio, 32 anni di Campobasso la donzella dell’edizione 2022 della sfilata dei Misteri. La sfilata della rinascita dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. La presentazione in mattinata, all’interno del museo dei Misteri nel corso di un’affollata conferenza stampa.

Emozionato, felice, liberato Teberino, l’anima della sfilata degli Ingegni degli Ingegni che ha annunciato alcune novità di questa edizione 2022. Avvicendamenti tra alcuni dei personaggi, soprattutto tra i bambini e tra alcuni adulti. Per il resto la sfilata degli Ingegni del Di Zinno sarà sempre la stessa: bella, emozionante e magica, come sempre.