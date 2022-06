Prezzi alle stelle. Dalle bollette di luce gas al carburante per l’auto e fino ai generi alimentari. Sale la protesta per gli aumenti ormai senza freni. Oggi in tutta Italia l’iniziativa “Pentole Vuote” che ha unito nelle piazze le associazioni dei consumatori per manifestare contro il caro vita. A Campobasso una delegazione con i rapprtesentanti delle varie associazioni è stata ricevuta in prefettura per consegnare un documento con una serie di richieste al governo.