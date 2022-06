Share on Twitter

La biodiversità spiegata ai più piccoli: questo il messaggio che l’associazione “Intramontes” di Pescolanciano ha voluto lanciare nei giorni scorsi. Il gruppo di giovani molisani, infatti, ha accolto in visita gli alunni della scuola San Giovanni Bosco di Isernia.

A lezioni di biodiversità con Intramontes

L’associazione “Intramontes” ha permesso agli studenti di comprendere l’importanza delle azioni a tutela della natura e della biodiversità. “Il nostro modo per contrastare la perdita di biodiversità è farla osservare, toccare, conoscere e ricordare. Magari mediante un disegno o con un taccuino da esploratore, ma anche grazie a una candela fatta di una cera preziosa e profumata dopo aver superato ogni timore al cospetto delle meravigliose api. – hanno spiegato i membri del gruppo elencando le attività svolte – O anche grazie ad un foglio di carta riciclata giallo e blu, in cui sono stati inseriti semi di speranza e di pace, Ecco, il nostro modo per contrastare la perdita di biodiversità è viverla e alimentarla con collaborazioni e contaminazioni!”

Le attività dei ragazzi di Intramontes

Intramontes è un’associazione di giovani molisani con formazione universitaria che, spinti dall’amore per il territorio dell’Alto Molise, vogliono occuparsi attivamente della tutela del patrimonio naturale. E non solo: i ragazzi del gruppo lavorano costantemente alla promozione del patrimonio naturale e paesaggistico altomolisano.