Isernia emergenza criminalità. Solo ieri pomeriggio, alle 17, un ragazzo mascherato aveva messo a segno una rapina lungo via 24 maggio, nel market Mister Risparmio. A distanza di neanche 15 ore, in quartiere San Lazzaro si è scatenato il Far West. Tre persone: un italiano di origini campane e due ragazzi di colore, due migranti, hanno messo a segno una nuova rapina nel supermercato Dok del popoloso quartiere isernino. I tre sono già stati arrestati e si sta procedendo contro di loro per rapina e sequestro di persona. Il colpo alle 7 e mezzo, prima dell’orario di apertura. La piccola banda esce dalla propria abitazione, dove i tre vivono insieme, in una palazzina, proprio di fronte al Dok. Uno dei due migranti resta fuori a fare da palo. L’italiano e l’altro migrante, mascherati e armati di pistola, entrano nel supermercato e aggrediscono il direttore che, proprio in quel momento, sta preparando il contante da distribuire alle casse per essere usato come resto. Lo immobilizzano e lo legano, poi fuggono portando via dalla cassaforte appena aperta monete e banconote di piccolo taglio per un totale di trecento euro. Usciti dal supermercato invece di scappare via dal quartiere per darsi alla fuga, rientrano tranquillamente nella loro abitazione e si vanno a nascondere nel sottotetto della palazzina. Immediata la reazione del personale del supermercato, che libera il direttore e chiama il 113. Una pattuglia della volante che si trovava proprio a San Lazzaro arriva sul posto in pochi istanti. Ai poliziotti viene raccontato che i tre rapinatori si sono rifugiati nella casa di fronte. Gli agenti fanno irruzione, ma non trovano nessuno nell’appartamento. Allora fanno finta di andar via, ma uno dei poliziotti resta nascosto fuori dalla soffitta e, appena i tre rapinatori escono dal loro rifugio provvisorio, li blocca, li disarma e li cattura, insieme ai colleghi rientrati tempestivamente nella palazzina. I tre sono stati portati via ammanettati e circondati da un folto capannello di curiosi che ha assistito alla loro cattura. Un’operazione brillante, quella degli uomini della questura di Isernia, che dimostra ancora una volta come la presenza diffusa delle forze dell’ordine sul territorio sia di vitale importanza. Ora i tre sono in questura, in stato di fermo, per essere sottoposti a interrogatorio. Il direttore del supermercato è stato subito portato al Pronto Soccorso, ma non ha riportato gravi conseguenze, se non un notevole spavento e piccole contusioni. La normalità è così tornata nella tarda mattinata a quartiere San Lazzaro, trasformatosi in una specie di Bronx, con polizia a sirene spiegate che hanno movimentato il risveglio del popoloso quartiere isernino.