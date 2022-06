Il dottor Antonio Felice va in pensione, medico di medicina generale a Trivento, Roccavivara e Fossalto. Da qualche giorno il dottor Antonio Felice è andato in pensione come medico di medicina generale delle comunità di Trivento, Roccavivara e Fossalto. Interrompe la sua professione da medico di base, ma continuerà a garantire la sua professionalità e bagaglio di esperienza da privato. Un professionista preparato e sempre all’altezza della situazione, disponibilità oltre ogni limite, un carattere speciale che lo ha reso cittadino di ogni comunità dove ha offerto il suo impegno: “uno di noi” è questa l’espressione ricorrente dei propri assistiti, ed è questa, forse, la dote più importante, l’aspetto più umano e generoso, che ha accompagnato il rigore scientifico e il senso del dovere fatto percepire come missione. Il dottor Antonio Felice saluta e ringrazia le tre comunità dove ha intensamente operato, Trivento, Roccavivara e Fossalto, con provata emozione ma senza alcun rammarico, consapevole di aver dato risposta ad ogni richiesta, secondo “scienza e coscienza”, così come da giuramento prestato.