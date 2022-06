Share on Twitter

I dati Covid in Molise riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem. Sono 104 i nuovi positivi su 545 tamponi refertati. Tasso di positività al 19%. 550 i guariti Non si registrano decessi e nemmeno ricoveri e dimissioni. Al Cardarelli sono sempre 9 i pazienti in cura. Scendono a 2752 gli attualmente positivi nella nostra regione.

Il numero più alto di nuovi contagiati riguarda Campobasso, con 27 casi. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.